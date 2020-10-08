Скандалы: Деньги вкладчиков бросили на спасение бюджета

08.10.2020, 12:05, Разное

Минфин занял на рынке беспрецедентные 833 миллиарда рублей, чтобы покрыть дефицит казны, которая потеряла 40% нефтегазовых доходов

Спасение российского федерального бюджета, где, по оценке Минфина, возникла «дыра» размером 4,5 триллиона рублей, поручили крупнейшим госбанкам страны. По итогам сентября Минфин занял на рынке беспрецедентные 833 миллиарда рублей, чтобы покрыть дефицит казны, которая потеряла 40% нефтегазовых доходов.

Несмотря на «бойкот», объявленный иностранными инвесторами, которые с июня прекратили покупать облигации федерального займа, месяц завершился для ведомства сразу тремя историческими рекордами: самый большой объем продаж ОФЗ за месяц; самый большой объем средств, привлеченный за аукционный день (215 млрд рублей) и самая крупная исполненная заявка (95 млрд рублей).

Все аукционы сентября проходили по одному сценарию: узкий круг из 3-4 таинственных инвесторов приносил на размещения десятки миллиардов рублей, выставляя «заявки-гиганты» в узком ценовом диапазоне и забирая «львиную долю» предложенных Минфином бумаг.

Крупнейшим из этих «друзей бюджета» оказался Сбербанк, следует из его отчетности по РСБУ.

Крупнейший госбанк страны, который держит 14,8 триллиона рублей вкладов физлиц и 7,9 триллиона на корпоративных депозитах, за сентябрь увеличил вложения в ОФЗ на 462 млрд рублей.

Таким образом, за счет денег от «Сбера» правительство покрыло 55% потребности в финансировании.

Занять почти триллион рублей за квартал Минфин смог, размещая бумаги с плавающей процентной ставкой (флоатеры). В отличие от классических ОФЗ, их доходность привязана к ставками денежного рынка. Такие облигации считаются защищенными от процентного и рыночного риска и поэтому используются для выполнения нормативов ликвидности.

Впрочем, у «Сбера» проблем с ликвидностью и нормативами нет. «При этом он готов вдруг вкладывать в инструменты, которые продать в таких объемах будет некому», — удивляется управляющий активами одной из российских инвесткомпаний.

Масштабные вложения банка выглядят как сигнал сверху. В 1990-е существовал норматив: 80% вкладов банки были обязаны инвестировать в ГКО, напоминает бывший госбанкир.

Сейчас официально нормативы выглядят иначе, и тем не менее сценарии для размещений Минфина как-будто написаны под копирку.

9 сентября 4 участника выкупили 76% размещения флоатеров (82,2 млрд рублей из 107,5 млрд). 16 сентября покупатели-гиганты опять взяли 76% аукциона (88,5 млрд рублей из 115 млрд). 24 сентября их доля составила 66% (94 млрд рублей из 142 млрд). Очевидно, что помимо «Сбера» у Минфина есть и другие «якорные инвесторы». Это либо другие госбанки, либо финансируемые ими аффилированные финансовые организации, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Напомним, с идеей использовать вклады населения в банках для покрытия дефицита бюджета еще в апреле выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Его высказывания вызывали панику и вынудили Кудрина оправдываться. Речи об изъятии депозитов физлиц не идет, «это абсурд», успокаивал он: банки будут просто «вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации». Это позволит им получать процентный доход и обеспечивать его для вкладчиков.

Это «обычная практика банков во всех странах», подчеркивал Кудрин.

Потребности правительства в деньгах растут. В четветром квартале Минфин планирует занять для бюджета 2 триллиона рублей. Это «просто космическая сумма», говорит аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Очевидно, что без помощи госбанков занять такой объем не получится. Впрочем, насколько хватит ресурсов у «покупателей-гигантов» на рынке ОФЗ, неясно, отмечает Кошелев.

Другая проблема заключается в том, что «агрессивная политика по заимствованиям в этом году может негативно сказаться на кредитовании частного сектора экономики», предупреждает Порывай: правительство отвлекает ресурсы из банковской системы, оставляя все меньше денег на финансирование бизнеса и физлиц.