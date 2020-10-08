Найдено новое негативное последствие коронавируса

08.10.2020, 12:00, Разное

Медики из Израиля выявили новое негативное последствие у переболевших коронавирусом. По их словам, мужчины, которые перенелси COVID-19, могут столкнуться с нарушениями детородной функции.

Специалисты провели скрининг, в ходе которого в сперме 13% пациентов обнаружились частицы вируса. У заболевших COVID-19, которые переносили инфекцию легко, число сперматозоидов упало на 50%. К тому же практически в два раза уменьшилась их подвижность. Этот отрицательный эффект способен сохраняться и через месяц после заражения.

В исследованиях с участием 12 инфицированных, специалисты заметили ряд изменений в клетках тестикул, ответственных за развитие сперматозоидов и продуцирование тестостерона. Ученые объяснили, что коронавирус имеет взаимосвязь с рецепторами АСЕ2. По их мнению, из-за этого происходит разрушение вышеназванных клеток. Пока не понятно, является ли соответствующий процесс обратимым. Этот факт, возможно, станет известен в процессе дальнейших наблюдений.