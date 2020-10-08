Гордость – Личное мнение

08.10.2020, 11:55, Разное

Знаете, чего мне не хватает для полного счастья? Только не ржать, я серьёзно — гордости за страну.

И широки вроде просторы, и гиперзвуковые ракеты летают, но нет, блин, чувства, что я горжусь страной.

Накрыло после просмотра Основателя — про историю становления сети Макдональдс. Чувак на ровном месте, на одной идее создал империю.

А нас? Тоже как бы миллиардеров хватает. Но по факту — кто они? Те, кто украли нефть?

Гордость за страну — это не только флот, армия, недра и золотые унитазы у некоторых. Гордость — это когда такой же гражданин страны как ты может сделать что-то большое.

Исключения есть, хоть и редки. Одно из них — мой любимый Grow Food, которому в этом месяце исполняется 5 лет.

Начав со 130 тысяч рублей стартового капитала пять лет назад, Павел и Даниэль создали крупнейший и лучший в России сервис по доставке питания.

Даниэль: Инвестора у нас тогда еще не было, как и бюджета толком. На запуск мы потратили 130 тысяч рублей.

Павел: Всё что наскребли. Мы тогда в принципе не мыслили предпринимательскими критериями.

С чего всё начиналось, я хорошо помню, потому что начала сотрудничать с ребятами как раз в то время.

Помню, как в 2016 сделала первый заказ — ещё по телефону. В картонных контейнерах привезли простую еду. Ручки от пакета чуть не оторвались — да, так было в начале. А сейчас? Совсем другой разговор — звонить не нужно, заказ легко сделать в приложении, а доставка — в технологичных контейнерах и коробках.

Не только очень удобно, но и выглядит круто!

В первые же месяцы Grow Food смог привлечь сотню клиентов. Людям была нужна полезная здоровая еда, чтобы и питаться правильно, и не тратить время на кухне. Сколько там тебе калорий нужно? Как их высчитать? Чтобы съесть такое, чтобы… В общем, вечная головная боль любой человека.