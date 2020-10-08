Ученые: Риск меланомы можно определить до первых симптомов

08.10.2020, 11:53, Разное

Медики уверенны, что до появления первоначальных симптомов можно определить риск развития меланомы. Зачастую этот вид онкологии диагностируется на последних стадиях, когда вылечить пациента становится довольно трудно.

Ученые, работающие на базе Университета Калифорнии, нашли способ, который поможет определить риск развития рака задолго до проявления первых признаков заболевания. Авторы исследования предложили сосредоточиться на выявлении в отдельных клетках кожи ДНК-мутаций. Геномные методы способны оценивать первоначальный риск меланомы в ходе определения группы пациентов, которые должны проходить дерматологическое обследование.

Американские специалисты секвенировали ДНК меланоциты в образцах кожи. Они подсчитали мутации, в особенности те, которые связаны с меланомой. Образцы собирались от шести человек. Двое из испытуемых ранее сталкивались с этим видом рака. Остальные образцы исследователи взяли у мертвых людей, которые при жизни не имели данного заболевания. В меланоцитах тех, кто перенес онкологию, специалисты обнаружили большое количество мутаций.