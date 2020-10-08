 

Андрей Григорьев-Апполонов назвал недостоверными слухи о внебрачном ребенке

08.10.2020, 11:53, Разное

Российский певец из группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов опроверг все слухи, касающиеся его второго «внебрачного ребенка». Музыкант полагает, что их начали распространять ради наживы.
После первых сообщений о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный ребенок, исполнитель сразу же сдал два теста ДНК. Все результаты показали, что к отцовству музыкант никакого отношения не имеет. Теперь, по словам артиста, «шибанутая девочка» продолжает придумывать истории о том, чего в его личной жизни никогда не происходило. Это вынудило семью певца подать на девушку в суд.

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что в течение 20 лет не контактировал с этой девушкой. Но та сейчас руководствуется исключительно жаждой наживы и к разводу с супругой никакого отношения не имеет. Стоит отметить, что ранее Олеся Сазыкина аналогичным образом утверждала, что она воспитывает внебрачного сына участника группы «Иванушки». Она подробно пояснила об интимной близости с ним, но певец и эти рассказы назвал небылицей.



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