Анна Седокова удивила поклонников упругими ягодицами

08.10.2020, 11:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова удивила поклонников своими подтянутыми ягодицами. Она опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Instagram, которое было сделано в Майами минувшим летом.

На снимке Анна Седокова предстала в коротких джинсовых шортах и аналогичной куртке. Ее образ дополнили массивные украшения на шее. На фотографии экс-солистка группы «ВИА Гра» выглядит очень худой. Она запечатлена спиной к камере, а ее взгляд устремлен вниз. На заднем плане можно видеть белоснежный пляж и океан.

Седокова написала обращение, вероятно, к своему мужу Янису Тимме. Она отметила, что не убежит в шторм. Артистка хотела бы быть той, кого возлюбленный искал, стать причиной того, почему спортсмен смотрит в телефон и улыбается.

Некоторые подписчики восхитились формами артистки, но нашлись и те, кто обвинил знаменитость в использовании фотошопа. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.