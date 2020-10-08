 

Анна Седокова удивила поклонников упругими ягодицами

08.10.2020, 11:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова удивила поклонников своими подтянутыми ягодицами. Она опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Instagram, которое было сделано в Майами минувшим летом.
На снимке Анна Седокова предстала в коротких джинсовых шортах и аналогичной куртке. Ее образ дополнили массивные украшения на шее. На фотографии экс-солистка группы «ВИА Гра» выглядит очень худой. Она запечатлена спиной к камере, а ее взгляд устремлен вниз. На заднем плане можно видеть белоснежный пляж и океан.

Седокова написала обращение, вероятно, к своему мужу Янису Тимме. Она отметила, что не убежит в шторм. Артистка хотела бы быть той, кого возлюбленный искал, стать причиной того, почему спортсмен смотрит в телефон и улыбается.

Некоторые подписчики восхитились формами артистки, но нашлись и те, кто обвинил знаменитость в использовании фотошопа. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Мнение: Письмо: “Привет, мой новый друг”

29.07 / Анна Седокова показала видео с помолвки и рассказала о знакомстве с Янисом Тиммой, причинах ссоры с мамой и домашнем насилии

16.07 / Коронавирус оказался в 8 раз более опасным по сравнению с гриппом

31.08 / Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

08.07 / Больная COVID-19 Анита Цой вышла на связь с поклонниками из больницы

13.08 / Мнение: О поучительной истории одного ковид-диссидента

21.09 / Трамп одобрил сотрудничество TikTok c двумя американскими компаниями

28.09 / У «Горы» из «Игры престолов» родился второй ребенок

15.07 / Обнаружено место падения неизвестного объекта

23.08 / Мнение: Марш против Лукашенко в Минске. 23.08.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска