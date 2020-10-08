Женщина умерла в московской клинике после пластической операции

08.10.2020, 11:48, Новости дня

Пациентка московской клиники умерла через день после операции, следователи проводят доследственную проверку, информирует ГСУ СК по Москве.

Пациентка частной клиники по улице Большая Молчановка, по предварительным данным следствия, на следующий день после проведения запланированной операции скончалась, несмотря на попытки врачей реанимировать ее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Начата доследственная проверка, в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

Также проверку организовала прокуратура Москвы, надзорный орган проверит соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг, передает РИА «Новости».

Женщина скончалась в московской клинике на следующий день после операции, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Между тем СМИ указывали, что 45-летняя женщина умерла после пластической операции в частной клинике.

Осенью 2019 года в Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по увеличению груди.