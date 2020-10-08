 

Женщина умерла в московской клинике после пластической операции

08.10.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПациентка московской клиники умерла через день после операции, следователи проводят доследственную проверку, информирует ГСУ СК по Москве.

Пациентка частной клиники по улице Большая Молчановка, по предварительным данным следствия, на следующий день после проведения запланированной операции скончалась, несмотря на попытки врачей реанимировать ее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Начата доследственная проверка, в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

Также проверку организовала прокуратура Москвы, надзорный орган проверит соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг, передает РИА «Новости».

Женщина скончалась в московской клинике на следующий день после операции, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Между тем СМИ указывали, что 45-летняя женщина умерла после пластической операции в частной клинике.

Осенью 2019 года в Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по увеличению груди.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Греция не исключила использования военных средств против Турции

26.07 / Дональд Трамп затеял «войну консульств» с Китаем, чтобы скрыть свой провал в борьбе с пандемией

05.07 / Климкин предсказал РФ обнищание

02.07 / В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции

29.07 / «Комитет «Нация и Свобода» признан в РФ экстремистской организацией

17.07 / Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

29.08 / «Алмаз-Антей» получил гран-при форума «Армия-2020»

05.08 / Кто победит в противостоянии в Беларуси: власть, или интернет? 

17.09 / Организация Freedom House вручила ежегодные «Награды Свободы»

21.07 / В Луцке спецназ захватил террориста и освободил заложников. «Все целы!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска