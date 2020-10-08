Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских испытаний

08.10.2020, 11:48, Новости дня

Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил первый этап ходовых испытаний в Японском море, сообщили в Минобороны.

«В течении 10 дней представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и специалистами ТОФ, оценивали маневренные и скоростные качества корвета на соответствие заявленным характеристикам, контролировали работу систем и механизмов корабля, навигационных и радиотехнических средств», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что действия корабля в морских полигонах боевой подготовки обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.

После первого самостоятельного выхода в море корвет вернулся на сдаточную базу Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где начал подготовку к следующему этапу испытаний. В течении ближайших месяцев специалистам предстоит проверить работу корабельного авиационного комплекса и оружие корвета.

Планируется, что в декабре текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, 3 июня сообщалось, что корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье.