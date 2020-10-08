Доктор Мясников назвал два типа COVID-19

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08.10.2020, 11:43, Разное

Мясников считает, что COVID-19 можно разделить как минимум на два типа. Первую разновидность вызываемой новым коронавирусом болезни врач сравнил с ОРЗ из-за схожих симптомов. По словам Александра Леонидовича, с ней сталкиваются 90% инфицированных.

Врач подчеркнул, что ОРЗ тоже вызывается коронавирусами: не теми, которые были выявлены в конце прошлого года, а старыми. Их человечество знает с 1960 годов. Те коронавирусы имеют прямое отношение к летучим мышам, отметил эксперт.

Второй тип COVID-19 является вирусной пневмонией, которая наблюдается реже. У зараженных выявляют разные степени поражения легких, пишет LIFE. Из-за этой разновидности болезни умирают около 10% пожилых пациентов, заметил Мясников.

“Согласитесь, тогда и публикация статистики по COVID-19 будет более информативна”, – написал врач в своем телеграм-канале.

Напомним, 31 декабря 2019 года был выявлен новый тип коронавируса – SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 (Coronavius Disease 2019 – с англ. “коронавирусная инфекция”). За девять месяцев с ней столкнулись порядка 36 миллионов человек. Более миллиона жителей Земли скончались.



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