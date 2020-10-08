Сенаторы призвали ввести санкции против Турции в связи с комплексами С-400

08.10.2020, 11:31, Новости дня

Два американских сенатора, республиканец и демократ, призвали администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400, после сообщения о том, что Анкара, возможно, планирует всеобъемлющее испытание.

Республиканец Джеймс Лэнкфорд и демократ Крис Ван Холлен направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором попросили прокомментировать это сообщение и заявили, что неспособность Вашингтона принять решительные меры в связи с закупкой С-400 «придала храбрости» турецкому правительству.

Этим усилиям предшествовали сообщения, что Турция активировала радары для обнаружения греческих истребителей F-16 американского производства после международных военных учений и планирует провести всеобъемлющие испытания системы этой противоракетной системы на следующей неделе.

«Мы обращаемся к вам по поводу публичных сообщений, что Турция активировала радары зенитной системы С-400 для обнаружения истребителей F-16 американского производства, возвращающихся с учений «Эвномия», проведенных Францией, Италией, Грецией и Кипром в конце августа в ответ на необоснованную агрессию Турции в Восточном Средиземноморье», – написали Ван Холлен и Лэнкфорд.

«С учетом этой информаци мы вновь настоятельно призываем вас ввести санкции в отношении Турции, как того требует закон», – добавили они.

Турция закупила партию российских комплексов в прошлом году, в результате чего Вашингтон приостановил ее участие в программе производства и закупок стелс-истребителей F-35. США заявили, что Турция может быть подвергнута санкциям, если она развернет российские комплексы С-400, но пока такие санкции не вводились.

Госдепартамент не ответил на просьбу о комментарии по поводу письма.

Агентство Bloomberg сообщило во вторник, что Турция планирует провести всеобъемлющие испытания системы С-400.