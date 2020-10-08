 

Пожар на военном складе в Рязанской области: пострадали шесть человек

08.10.2020, 11:31, Новости дня

На военном складе на западе России возник пожар, который привел к мощным взрывам и причинил травмы по меньшей мере шестерым людям.

Официальные лица сообщили, что тысячи жителей соседних деревень были эвакуированы.

По сообщениям властей, причиной пожара на складе боеприпасов в Рязанской области стала горящая трава. Телевидение показало кадры с дымом, поднимающимся высоко в небо, и мощными взрывами, сотрясающими территорию примерно в 250 километрах к юго-востоку от Москвы.

Региональные власти отдали распоряжение об эвакуации более 2300 человек из 10 соседних деревень. Шесть человек были госпитализированы с травмами.

Министерство обороны сообщило, что в тушении пожара участвуют 189 военнослужащих при поддержке четырех тяжелых пожарных самолетов, трех вертолетов и беспилотников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Зеленский в ООН потребовал от мира «чувствовать боль»

27.06 / ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование

23.07 / Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

21.08 / Цепкало признал неспособность оппозиции добиться признания Тихановской президентом Белоруссии

08.10 / Мнения: Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

27.09 / Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

22.08 / В Беларуси ограничили доступ к десяткам сайтов

08.07 / Каждое пятое предприятие Германии оказалось под угрозой банкротства

01.10 / Пушков оценил совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска