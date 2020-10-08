Пожар на военном складе в Рязанской области: пострадали шесть человек

08.10.2020, 11:31, Новости дня

На военном складе на западе России возник пожар, который привел к мощным взрывам и причинил травмы по меньшей мере шестерым людям.

Официальные лица сообщили, что тысячи жителей соседних деревень были эвакуированы.

По сообщениям властей, причиной пожара на складе боеприпасов в Рязанской области стала горящая трава. Телевидение показало кадры с дымом, поднимающимся высоко в небо, и мощными взрывами, сотрясающими территорию примерно в 250 километрах к юго-востоку от Москвы.

Региональные власти отдали распоряжение об эвакуации более 2300 человек из 10 соседних деревень. Шесть человек были госпитализированы с травмами.

Министерство обороны сообщило, что в тушении пожара участвуют 189 военнослужащих при поддержке четырех тяжелых пожарных самолетов, трех вертолетов и беспилотников.