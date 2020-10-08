Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года
08.10.2020, 11:03, Разное
Коронавирус в Москве
- Заболели – 318 111
- Умерли – 5 497
- Выздоровели – 257 703
Напряженная обстановка с распространением вируса складывается в Москве. Заместитель мэра Анастасия Ракова обвинила в происходящем самих жителей города. Она заявила, что люди массово перестали надевать медицинские маски и перчатки в общественных местах.
С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен властями. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.
Коронавирус в России
- Заболели – 1 260 112
- Умерли – 22 056
- Выздоровели –
1 002 329
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Тем не менее власти были готовы к такому развитию событий.
Большинство заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Также высока доля инфицированных среди пожилых людей. Попова призвала соотечественников соблюдать меры предосторожности: носить средства защиты и избегать массовых мероприятий.
Коронавирус в мире
- Заболели – 36 077 702
- Умерли – 1 054 712
- Выздоровели –
25 153 684
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