Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года

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08.10.2020, 11:03, Разное

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 318 111
  • Умерли – 5 497
  • Выздоровели – 257 703

Напряженная обстановка с распространением вируса складывается в Москве. Заместитель мэра Анастасия Ракова обвинила в происходящем самих жителей города. Она заявила, что люди массово перестали надевать медицинские маски и перчатки в общественных местах.

С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен властями. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 260 112
  • Умерли – 22 056
  • Выздоровели –
    1 002 329

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Тем не менее власти были готовы к такому развитию событий.

Большинство заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Также высока доля инфицированных среди пожилых людей. Попова призвала соотечественников соблюдать меры предосторожности: носить средства защиты и избегать массовых мероприятий.

Коронавирус в мире

  • Заболели – 36 077 702
  • Умерли – 1 054 712
  • Выздоровели –
    25 153 684


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