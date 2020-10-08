Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года

08.10.2020, 11:03, Разное

Коронавирус в Москве

Заболели – 318 111

Умерли – 5 497

Выздоровели – 257 703

Напряженная обстановка с распространением вируса складывается в Москве. Заместитель мэра Анастасия Ракова обвинила в происходящем самих жителей города. Она заявила, что люди массово перестали надевать медицинские маски и перчатки в общественных местах.

С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен властями. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.

Коронавирус в России

Заболели – 1 260 112

Умерли – 22 056

Выздоровели –

1 002 329

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Тем не менее власти были готовы к такому развитию событий.

Большинство заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Также высока доля инфицированных среди пожилых людей. Попова призвала соотечественников соблюдать меры предосторожности: носить средства защиты и избегать массовых мероприятий.

Коронавирус в мире