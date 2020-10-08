Эксперт: У России и Белоруссии будут общий президент, правительство и армия

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08.10.2020, 11:23, Разное

Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии? Григоров полагает, что у двух стран появится единое законодательство, армия, правительство и органы безопасности.

Будет и общий президент, уверен политолог. И Александр Лукашенко им не станет, несмотря на его амбиции. В процессе интеграции белорусский лидер уйдет в отставку, и политический кризис в республике закончится, заявил эксперт.

Григоров в общих чертах обрисовал последовательность интеграции. Сначала в Белоруссии пройдет конституционная реформа, которую на фоне массовых протестов анонсировал Лукашенко, затем состоятся досрочные выборы президента, после этого – референдум об объединении с Россией.

При этом эксперт опроверг опасения части белорусского общества, что в случае интеграции с Россией белорусская промышленность будет уничтожена. Григоров уверен, что республиканские предприятия получат в Союзном государстве новые рынки сбыта и инвестиции для модернизации производства.

В отличие от 90-х годов, промышленность в России сейчас на подьеме: появляются новые производства, технологии, отметил Григоров. Европе же белорусские предприятия не нужны – только рабочие руки и полезные ископаемые, подчеркнул Григоров.

Но пока Александр Лукашенко находится в президентском кресле, подвижек в интеграции не будет, уверен эксперт. “Лукашенко это не нужно, он не собирался выполнять договор ни тогда, ни сейчас”, – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи. Они говорили с глазу на глаз несколько часов. Журналистов к ним не пустили. По итогу встречи лидеры не сделали совместных заявлений.



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