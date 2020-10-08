Еще один актер утонул в бассейне московского фитнес-клуба

08.10.2020, 11:17, Разное

В одном из столичных фитнес-клубов во время плавания в бассейне скончался московский 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. По словам представителей Следственного комитета, умершему стало плохо и он начал тонуть, несмотря на своевременно оказанную помощь, артист скончался, не дождавшись приезда медиков.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия. По их результатам сотрудники Следственного комитета постараются установить все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку работникам фитнес-клуба. Стоит отметить, что при похожих обстоятельствах недавно скончалась 32-летняя дочь актера Владимира Конкина.

В 2015 году Ренат Кафиятуллин стал выпускником факультета Института современного искусства. Позднее он стал работником в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где играл главные роли в различных спектаклях. Так, он являлся исполнителем роли Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского.