Мнение: “Я жена погибшего пилота…”

08.10.2020, 11:15, Разное

По соц.сетям активно разгоняется открытое письмо написанное якобы женой погибшего в Карабахе азербайджанского пилота.

“Я жена погибшего пилота ВВС Азербайджана Валиева Сабина Чингиз кызы , обращаюсь ко всем нашим гражданам Азербайджана и правительствам разных стран. 3 октября 2020 года моего мужа Валиева Сабира летчика ВВС АР сбили в Карабахе, он погиб, до сих пор его тело не найдено. У нас двое детей. Мне позвонил его сослуживец ( имя я назвать не могу), сообщил эту новость. Я спросила почему Сабир не катапультировался, он ответил, что мы не можем катапультироваться, так устроено, что бы нас не захватили, так как с нами летают и турецкие пилоты, двое уже погибли. И если их или нас захватят в плен, у Азербайджана будут большие проблемы, у нас билет в один конец.

Мне всё равно какие проблемы будут у Азербайджана. Его сослуживец так же рассказал, что с солдатами всё ещё хуже, их отправляют в атаку без поддержки бронетехники, как мясо. Тысячи трупов лежат и гниют, это нарушает наши обычаи ислама и наше министерство обороны даже не останавливается, что бы их забрать. Другой военный, мне рассказал, что солдат бросают в бой с этим мусором из ближнего востока, там настоящие уголовники, солдат не жалеют, за бой погибают несколько сот, командиры боятся говорить правду нашему президенту, что бы их не наказали они бросают в бой новых и новых. Мне военные говорят, что если население узнаёт о наших потерях, то Правительство просто уничтожат. Я вижу многочисленные фотографии убитых наших шахидов, которые стали мучениками, но для верхушки они просто мясо.

Я обращаюсь к своему народу, правительству, людям мира, правительствам разных стран с просьбой остановить войну и наказать наше правительство за бесчеловечное отношение к своим шахидам и народу.

Президент Алиев, остановитесь, не губите наших детей, Ваши генералы Вам врут, они скрывают от Вас наши потери и не человеческое отношение к солдатам. Уберите из нашей страны террористов из Ближнего Востока. Эрдоган пусть в своих интересах проливает кровь своих солдат у себя дома за свои интересы. Я знаю как только они узнают что я обратилась к мировому сообществу, меня начнут преследовать и отказаться от своих слов. Я постараюсь быть стойкой.

Умоляю всех вас поднять свой голос”.

(с) Сабина Велиева

https://zen.yandex.ru/media/infoteka24/prezident-aliev-ostanovites-ne-gubite-nashih-detei-jena-ubitogo-v-arcahe-pilota-raskryla-tainy-azerbaidjanskoi-armii-5f7d9901398ab5384b323ccd – цинк

С существенной долей вероятности это продукт военной пропаганды.

При том, что потери Азербайджана весьма велики, данный текст бьющий по эмоциям, выглядит скорее как агитка в стиле "Я дочь офицера, у нас не все так однозначно", где акцентируется внимание на – больших потерях, сирийских боевиках и противопоставлении власти и народа, что является мейнстримовыми темами военной пропаганды Армении.