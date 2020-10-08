В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
08.10.2020, 11:06, Новости дня
В 21 регионе РФ идет первый подъем заболеваемости COVID-19, в 15 – повторный, рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«Преимущественно данные субъекты (с первым подъемом) расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», – передает РИА «Новости» слова Акимкина на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».
Повторный подъем зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавил ученый.
Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в контексте коронавирусной инфекции мы имеем дело с двумя болезнями. По его мнению, первой переболеют 90% инфицированных, а вторая будет встречаться гораздо реже.
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