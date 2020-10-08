 

В РФ за сутки выявили 11,5 тыс. случаев коронавируса

08.10.2020, 11:06, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 493 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3323, Санкт-Петербурге – 461, Московской области – 433.

Всего в стране выявлено 1 260 112 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 002 329 человек, из них 7054 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 191 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончались 22 056 человек.

Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 115. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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