Мнение: Таис Афинская в мировой живописи

08.10.2020, 10:01, Разное

После гетеры Кампаспы (1, 2) логично продолжить разговор о другой гетере, чье имя связано с Александром Македонским — Таис.

Как ее изображали в живописи и почему?



Пожар Персеполиса by IRCSS (deviant art)

С содроганием предвижу многочисленные комментарии от людей, знакомых с этой персоной по роману Ефремова.

И упреждая их, пишу отдельно: роман советского писателя — является вымыслом!

Абсолютно все (кроме 1 шт.) поступки Таис, описанные там, являются вымыслом! Ее внешность и характер тоже!

(А теперь запасемся попкорном, и в конце дня подсчитаем, сколько людей все равно напишут, что "у Ефремова было не так вообще-то!").

Итак, в чем же правда о Таис?

На самом деле, из письменных источников — сообщений античных авторов, о женщине по имени Таис нам известно ровно три, нет, четыре факта:

она была из Аттики (видимо, из Афин)

она работала гетерой

она присутствовала в Персеполисе в 330 году до н.э., в мае (но это не точно)

у нее несколько раз был секс с Птолемеем (гарантированно 2, может 3, но это не точно; сверх этого — уже допущения)

Торвальдсен. "Александр Великий поджигает Персеполис", 19 век



О Таис античные авторы оставили ровно 2 упоминания: в первом случае примерно абзац, во втором — 1 фраза.

Сильней всего прославился абзац.

(Вообще фраза "сильней всего прославился абзац" звучит как припев из русского рэпа, но тут иначе не скажешь).

Абзац этот примерно одинаков у трех античных писателей — Плутарха, Диодора и Курция Руфа.

В нем рассказывается, что однажды, после нескольких месяцев на постое в покоренном персидском городе с тавтологическим названием Персеполис Александр Македонский устроил со своими генералами пир, на котором присутствовали флейтистки, гетеры и прочий эскорт.

Все пили много вина.

И тут внезапно красавица гетера Таис встала и произнесла пламенную речь, общим смыслом: "а помнишь, как 150 лет назад персидский царь Ксеркс сжег наши прекрасные Афины? Будь круче, сожги в отместку Персеполис!"

Все бражники подхватили эту идею, пьяный царь дал себя уговорить, и с факелом в руках отправился поджигать царский дворец. Испепелив, таким образом, полное сокровищ старинное здание.

Гравюра с картины Густаво Симони



Историки, правда, скептически относятся к данной истории о спонтанном поджоге дворца пьяными солдатами. Например, археологи говорят, что да, пожар там был, однако все ценные предметы и даже мебеля явно были вынесены заранее, а это дело не одного часа. Предполагают, что это был обдуманный жест Александра, чтобы показать персам, кто тут главный (при этом Сузы или Вавилон он жечь не стал). Особо дотошные уточняют, что с флейтистками пировали обычно афиняне всякие рафинированные, а суровые македоняне на пиры баб вообще не приглашали, даже прислугу не пускали. Но это, мне кажется, уже совсем придирки, мало ли какие ситуации случались в затяжных восточных походах, неужели всегда вот так по-монастырски? Некоторые историки считают это вообще агитационной легендой.

Огонь был, в любом случае, знатный.

Пожар в Персеполисе (современная иллюстрация)



Tom Lovell. An attack on the ancient city of Persepolis (20th century)



Но нам не важно, была ли взаправду пламенная речь Таис, или это антимакедонская антиалкогольная пропаганда, нам важно, как это рисуют.

Ключевым атрибутом, позволяющим опознать ситуацию, является факел. (Ну и голая грудь, конечно, но трудно найти историческую живопись вообще без нее…)

Жорж Рошгрос. 1890



Гобелен Карела ван Манделя, 1619



Важный момент: желательно, чтобы в картине было несколько человек, как минимум мужчина и женщина (Таис и Александр).

Лодовико Карраччи. Поджог Персеполиса. 1590-е



Если женщина с факелом только одна, и прочего антуража нету, можно ошибиться.

Лодовико Карраччи. "Церера в поисках дочери Прозерпины". 1590-е.

Тут художник использовал ту же позу для тетеньки. Но обратите внимание, у нее венок из колосьев, знак богини плодородия Цереры (Деметры), а на заднем плане что-то странное происходит, на Персеполис явно не похожее



Самое известное изображение Таис данного типа написано английским портретистом Джошуа Рейнольдсом в 1781 году.

Что художник явно запараллелил — для картины позировала знаменитая английская проститутка того времени, любовница заказчика картины.

Но если в кадре с факелами есть воины в античных шлемах, и один из них красив как Аполлон (т.е. изображает царя), то тут не ошибетесь — точно поджог Персеполиса.

Бартоломео Пиннелли. 1821



Хорошая советская обложка



Старые мастера явно придерживались идеи, что Таис в этом эпизоде была "вместе" с Александром, хотя об их сексуальных отношениях ничего не известно, кроме того, что царь "держал ее при себе".

Плутарх же считает, что она уже тогда была спутницей Птолемея.

Однако старые мастера Птолемея вообще игнорируют в этой сцене.

Лодовико Карраччи. 1611



Помимо данного абзаца про пиршество и поджог, есть еще, как я говорила, целая фраза.

Афиней пишет: "Эта самая Таида после смерти Александра вышла замуж за Птолемея, первого царя Египта, и родила ему сыновей Леонтиска и Лага и дочь Ирину, которую выдали за Эвноста, царя Сол на Кипре".

И тут историки указывают на неточности: замуж за него она точно официально не выходила, Птолемей женился только на аристократках. (И тем более царицей Египта Таис не была).

Совместных изображений Таис и Птолемея нет, ни в античности, ни в Новое время.

Бюст Птолемея, первого эллинистического фараона Египта из династии Лагидов, Британский музей



По поводу детей тоже есть неясность, быть может, сыновей было не двое, а один — Леонтиск по прозвищу "Лаг" (т.е. Заяц).

Кроме этого абзаца и фразы более ничего о Таис не известно, да и эта информация не очень достоверна…

***

В произведениях искусства встречаются еще две гетеры Таис (или Таида / Фаида).

Во-первых, это гетера, которую видит Данте в "Божественной комедии" в 8-м кругу ада:

…тут вот, недалече

Себя ногтями грязными скребет

Косматая и гнусная паскуда

И то присядет, то опять вскокнет.

Фаида эта, жившая средь блуда,

Сказала как-то на вопрос дружка:

«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»

К гетере Александра Македонского эта дама (являющаяся цитатой из комедии Теренция "Евнух"), видимо, никакого отношения не имеет, просто имя "Таис" стало очень популярно у античных комедиографов для любых проституток.

14th century, Venice, Biblioteca Marciana



Густав Куртуа, 1900-е



Другая гетера Таис, между прочим, тоже египетская — это персонаж христианской легенды, а позже романа Анатоля Франса и оперы Массне.

Она жила во блуде, приняла христианство, стала святой. Ее изображений в искусстве оч. много, не путайте.

Mme. Geraldine Farrar in Greek Costume as Thaïs, 1917