Мнение: Поддельные телефоны

08.10.2020, 10:55, Разное

Подделывать «фирму» — занятие недостойное. Много лет я пользовался швейцарскими зубными щётками «Курапрокс», а потом купил их в интернет-магазине, и обнаружил, что это подделка. И российский, и швейцарский офис «Курапрокс» послали меня с моим горем куда подальше, так что в итоге я таки отправил упаковку поддельных щёток в ящик инструментов для ремонта, а сам перешёл на обычные дешёвые щётки из аптеки. На удивление они оказались даже лучше фирменных швейцарских.

Тем не менее в новости о поддельных телефонах «Хуавей» ситуация принципиально иная:

https://www.ixbt.com/news/2020/10/05/tysjachi-poddelnyh-smartfonov-huawei-byli-sozdany-iz-6dollarovyh-telefonov.html

Тысячи поддельных смартфонов Huawei были созданы из 6-долларовых телефонов. Продавались они по цене от 25 до 40 долларов под видом устройств Huawei и пользовались популярностью.

У меня у самого сейчас телефон этой марки (настоящий), и я весьма им доволен. Тем не менее, стоил он отнюдь не 40 долларов, как фальшивки в статье, а примерно в 10 раз дороже: и это я ещё взял далеко не самую дорогую модель. Вполне могу понять людей, которые специально купят себе фальшивый хуавей, чтобы делать вид, будто они выложили за смартфон 70 тысяч рублей.

Сделка получается выгодная и для жуликов, и для экономных понторезов: в минусе остаётся только корпорация Хуавей и та часть добросовестных покупателей, которая тоже брала смартфон ради понтов, но платила за него полную цену. В самом деле, представьте: вы честно сдали нормативы на кандидата в мастера спорта, а Прыгослав Кабанчиков получил такой же значок кандидата, просто выставив ящик коньяка знакомым судьям. Конечно же, вы будете недовольны.

В современной молодёжной среде даже есть новое течение гопников, которое кошмарит сверстников, носящих поддельные бренды одежды. Гопникам обидно: они выложили за свои тряпки месячную зарплату родителей, тогда как какой-то щегол купил то же самое на вьетнамском рынке в 10 раз дешевле, и теперь выглядит ровно так же, как и порядочные спонсоры международных брендов.

За кого болеть в этой истории, решительно непонятно.

Можно было бы сказать, что покупатели подделок ведут себя разумно и экономно, однако обычно это не так: если желание подчеркнуть свой статус так гложет человека, что он покупает себе поддельный смартфон, можно предположить, что и все остальные свои доходы он тратит не на покупку акций Хуавей, а на другие понты типа поддельных автомобилей. Сейчас даже есть сервис поддельных путешествий. Вы платите небольшую сумму агентству, и вас снабжают полным комплектом доказательств дорогого отпуска: вашими фотографиями на берегу моря и в дорогом отеле, авиабилетами, мелкой местной валютой и тому подобным. Вы пару недель посещаете солярий, а потом возвращаетесь в офис, и коллеги думают, будто вы и вправду летали на Мальдивы со своим другом нефтяником.

Пожалуй, рабочие коллективы — единственное место, где покупка фальшивок оправдана с точки зрения здравого смысла. Если у вас на работе все ходят с последними айфонами, и начальство прозрачно намекает вам, что вы своим стареньким самсунгом позорите организацию, покупка фальшивого айфона вполне оправдана. Вы экономике 100 тысяч рублей, выполняете требования дресс-кода, а если вас поймают на горячем, делаете удивлённые глаза: «Как? Это фальшивка?! Я сегодня же звоню юристу, чтобы подать в суд на обманщиков, продавших мне за полную цену фальшивый айфон!».