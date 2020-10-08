Роскачество проверило популярные марки сухих детских каш

08.10.2020, 10:53, Разное

Эксперты из Роскачества исследовали сухие детские каши, имеющиеся в продаже в России. Специалисты проверяли гречневые и многозерновые каши, а также назвали лучшие из них.

Не все торговые марки соответствовали требованиям стандарта Роскачества. Так, в четырех кашах «массовая доля влаги» оказалась намного выше необходимой. Еще у шести торговых марок был выявлен высокий уровень растительного белка. Однако в целом все каши соответствовали требуемым нормам.

В плане безопасности все марки прошли проверку. В кашах не было обнаружено тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных микроорганизмов, сальмонелл, дрожжей, плесени и листерии. Также специалисты не выявили следов пестицидов или ГМО. В основном при производстве сухих каш все сырье сушится, поэтому в данной технологии не прибегают к использованию консервантов.