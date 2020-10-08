В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем
08.10.2020, 10:35, Новости дня
Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram совместное фото со своим супругом и коллегой Юрием Горбуновым, снятое дома. Пара позировала босиком на лестнице, облаченная в пижамы.
“Греемся объятиями и ждем бабье лето”, – написала Осадчая.
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Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо #happymoments
Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.
Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу “Светские хроники” на канале “Тонис”. Позже появился проект “Светская жизнь” на “1+1”. Осадчая является его бессменной ведущей.
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. Он вел программы “Три крапки”, “Щасливий дзвiнок” на УТ-1, “Подъем” на “Новом канале”, “Сніданок з “1+1”, “Красота по-украински”, “Я люблю Україну”, “Великий пекарський турнір” и другие на “1+1”. Сейчас ведет шоу “Голос країни” на “1+1”
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