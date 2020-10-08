РПЦ не собирается лишать сана осужденного за сутенерство священника

08.10.2020, 10:21, Новости дня

Руководство Выборгской епархии не планирует лишать сана священника Николая Киреева, осужденного за вовлечение в проституцию (пункты «б», «в» части 2 статьи 240 УК РФ) четырех жительниц Белоруссии.

– Если будут найдены неопровержимые доказательства его причастности к этой деятельности, вот тогда мы будем говорить по-другому. Но сейчас ничего нет, — заявил Холодов.

По его словам, церковь относится к Кирееву с сочувствием и по возможности оказывает ему поддержку. Обвинения против священника Холодов назвал «чистой воды ерундой».

– Мы вот вообще не можем понять, что происходит. Состав преступления мы не усматриваем, — отметил секретарь епархии Русской православной церкви.