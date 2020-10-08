 

РПЦ не собирается лишать сана осужденного за сутенерство священника

08.10.2020, 10:21, Новости дня

Руководство Выборгской епархии не планирует лишать сана священника Николая Киреева, осужденного за вовлечение в проституцию (пункты «б», «в» части 2 статьи 240 УК РФ) четырех жительниц Белоруссии.

– Если будут найдены неопровержимые доказательства его причастности к этой деятельности, вот тогда мы будем говорить по-другому. Но сейчас ничего нет, — заявил Холодов.

По его словам, церковь относится к Кирееву с сочувствием и по возможности оказывает ему поддержку. Обвинения против священника Холодов назвал «чистой воды ерундой».

– Мы вот вообще не можем понять, что происходит. Состав преступления мы не усматриваем, — отметил секретарь епархии Русской православной церкви.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / У Чубайса выявили коронавирус

19.07 / Трамп назвал флаг Конфедерации символом гордости американского Юга

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

02.07 / Казахстан объявил о введении двухнедельного карантина

05.08 / Штаб ООС сообщил о трех обстрелах со стороны боевиков

26.08 / SVT – «сигнал России» — Швеция повышает свою боеготовность на Балтике

24.08 / В Италии впервые с мая выявили больше тысячи новых случаев заражения COVID-19

24.09 / Республиканцы в Конгрессе подчеркнули необходимость мирной передачи власти

07.10 / Латвия отозвала посла из Белоруссии

02.07 / Большой успех – польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска