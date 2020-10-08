Россияне получили срок в Греции за перевозку мигрантов

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08.10.2020, 10:19, Новости дня

Россияне Роман Беленко и Алексей Маленков приговорены в Греции к трем годам заключения каждый за перевозку нелегальных мигрантов, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Роман Беленко и Алексей Маленков были задержаны вблизи острова Родос почти год назад и обвинены в перевозке нелегальных мигрантов. Под давлением местных властей они были вынуждены признать вину, после чего их приговорили к трем годам лишения свободы», – цитирует ТАСС правозащитника. По его словам, во время следствия и суда моряки содержались в крайне тяжелых условиях на острове Кос – в бараках, где находились одновременно 30 человек.

Мельников отметил, что Беленко и Маленков были введены в заблуждение работодателем, который сообщил им, что они будут перевозить туристов. Позже они были вынуждены под угрозами взять на борт нелегальных мигрантов. Согласно конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, россияне должны были быть немедленно освобождены и переведены в ранг свидетелей в связи с тем, что действовали под угрозой расправы, а изначально были введены в заблуждение работодателем, подчеркнул правозащитник.

Напомним, в сентябре россияне Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции.



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