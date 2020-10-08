 

Асад заявил о планах модернизировать сирийскую армию при помощи России

08.10.2020, 10:19, Новости дня

Сирийская армия полностью зависит от российских вооружений, провести ее модернизацию планируется в сотрудничестве с Минобороны России, сообщил сирийский президент Башар Асад.

«Два года назад мы начали реализовывать план модернизации нашей армии, и очевидно, что мы собираемся провести эту модернизацию в сотрудничестве с Министерством обороны России, потому что вот уже несколько десятилетий наша армия полностью опирается на российские вооружения», – рассказал Асад, передает РИА «Новости».

Говоря о закупке российского вооружения, он заявил, что речь может идти не обязательно о ракетах. «Могут быть в настоящее время и другие приоритеты в том, что касается борьбы «на земле». У нас есть полномасштабный план, но мы должны действовать в соответствии с приоритетами», – сказал Асад на вопрос, заинтересована ли Сирия в поставках ЗРК С-400 или С-300.

Он отметил, что Дамаск обычно не говорит о деталях своих военных планов, но в целом речь идет о модернизации сирийской армии во всех аспектах.

Асад указал, что война в Сирии не закончена, и главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго. «Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот что нам кажется», – сказал Асад.

Ранее Асад отреагировал на слова главы американского государства Дональда Трампа, который признался, что собирался отдать приказ об убийстве сирийского лидера. 



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