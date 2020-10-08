Ученые обнаружили связь между изменами и тембром голоса у мужчин

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08.10.2020, 10:17, Разное

Китайские исследователи выяснили, какие мужчины чаще всего изменяют своим парам. Оказалось, что обладатели низкого голоса регулярней проявляют случаи неверности и не испытывают угрызений совести по этому поводу.
Исследования в области супружеских отношений проводили сотрудники Юго-Западного Университета Китая. Они пригласили принять участие в эксперименте 88 мужчин и 128 женщин, чей возраст варьировался от 18 до 24 лет. У них записали голоса, а затем провели опрос, целью которого стало определение отношения к изменам.

Так, мужчины с низким голосом чаще более благосклонно относились к актам измены. Кроме того, даже женщины в опросе низкий тембр называли одним из признаков изменяющего мужчины. Исследования показывают, что на уровень голоса в основном влияет тестостерон. Поэтому мужчин с таким тембром чаще выбирают женщины, полагая, что от них будет более здоровое потомство. Мужчины с низким уровнем тестостерона чаще руководствуются эмоциями, поэтому они более вовлечены в отношения с противоположным полом.



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