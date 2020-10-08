“Пошел бы не один”: Филипп Киркоров заявил о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

08.10.2020, 10:17, Разное

Певец Филипп Киркоров заявил, что хочет пойти на нудистский пляж в Крыму. В это место знаменитый артист отправился бы не один.

Филипп Киркоров на днях улетел в Крым на открытие песенного конкурса «Детская новая волна». На мероприятии артист решил пооткровенничать с журналистами. На полуострове знаменитость был очень много раз. На вопрос представителей СМИ, что бы Киркоров хотел увидеть в Крыму, тот спросил, где находится нудистский пляж. Король отечественной эстрады заявил, что ему есть, что показать, но вряд ли сейчас туда отправится. На нудистский пляж артист пошел бы не один, поскольку ему не нравятся моноспектакли.

В Крым Киркоров прилетел в новом образе. Он решил избавиться от афро-косичек, которые носил больше месяца. Певец не боится экспериментировать со своей внешностью, поэтому с легкостью соглашается на различные преображения.

На открытии ежегодного детского конкурса появился также Олег Газманов. Он и сам когда-то приезжал в «Артек», в этом лагере дважды была его дочь. В Крым Газманов прилетел еще неделю назад, чтобы отдохнуть с семьей на берегу Черного моря.