 

Анастасия Волочкова показала подтянутые ягодицы в полушпагате

08.10.2020, 10:17, Разное

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова показала свои подтянутые ягодицы, лежа на диване. Также она обнародовала фотографию с возлюбленным у камина, закрыв его лицо.
Анастасия Волочкова очень много работает, но бывают дни, когда танцовщица позволяет себе полежать на диване. В качестве подушки блондинка выбрала своего кота Лакки. Автором фотографии Волочкова назвала своего избранника. Артистка заявила, что для нее является счастьем возможность жить свободно и делать то, что хочется.

На еще одном кадре, который появился в социальной сети Instagram, Волочкова предстала в объятиях возлюбленного у камина. Публикацию она подписала: «Огонь любви». Снимок был сделан таким образом, что лицо мужчины оказалось закрыто.

Волочкова состоит в отношениях с таинственным избранником уже больше года. Его имя и внешность блондинка пока не намерена рассекречивать. Известно, что возлюбленный сделал балерине предложение руки и сердца. Пара планировала устроить свадьбу этой осенью, но пока не сообщается, состоится ли мероприятие.



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