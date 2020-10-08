Анастасия Волочкова показала подтянутые ягодицы в полушпагате

08.10.2020, 10:17, Разное

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова показала свои подтянутые ягодицы, лежа на диване. Также она обнародовала фотографию с возлюбленным у камина, закрыв его лицо.

Анастасия Волочкова очень много работает, но бывают дни, когда танцовщица позволяет себе полежать на диване. В качестве подушки блондинка выбрала своего кота Лакки. Автором фотографии Волочкова назвала своего избранника. Артистка заявила, что для нее является счастьем возможность жить свободно и делать то, что хочется.

На еще одном кадре, который появился в социальной сети Instagram, Волочкова предстала в объятиях возлюбленного у камина. Публикацию она подписала: «Огонь любви». Снимок был сделан таким образом, что лицо мужчины оказалось закрыто.

Волочкова состоит в отношениях с таинственным избранником уже больше года. Его имя и внешность блондинка пока не намерена рассекречивать. Известно, что возлюбленный сделал балерине предложение руки и сердца. Пара планировала устроить свадьбу этой осенью, но пока не сообщается, состоится ли мероприятие.