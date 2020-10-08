Компания Honda подготовила к выпуску пикап Ridgeline 2021 года

08.10.2020, 10:10, Новости дня

Обновленный японский пикап Honda Ridgeline 2021 полностью готов к серийному производству.

В частности, разработчиками применены существенные доработки, которые позволят превзойти по удобствам остальных конкурентов. Передняя часть кузова Honda Ridgeline 2021 напоминает современные кроссовера, тогда как внешний вид стал более агрессивным. Дизайнеры модернизировали крылья, головную оптику, установили крупную радиаторную решетку, а также ряд других параметров.

Распознать новую модель можно также по увеличенным бамперам со специальными отверстиями, а также усиленной выхлопной системе. В салоне никаких радикальных отличий не зафиксировано. Более того, данный автомобиль предусматривает 18-дюймовые диски, а также улучшенный мультимедийный комплекс.