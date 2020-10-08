Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в сентябре на 3,4%

08.10.2020, 10:10, Новости дня

АЕБ объявило о результатах продаж новых автомобилей на российском рынке.

В частности, за последние три месяца в РФ продолжает постепенно снижаться общее число продаж, однако этот показатель оказался не столь серьезным , как предполагалось. Общее падение спроса составило около 13,9%, тогда как в сентябре впервые зафиксировали увеличение продаж на 3,4%. Наиболее серьезное падение спроса зафиксировано в отношении бренда Mitsubishi, который потерял треть от прошлогодних показателей.

Также указано, что японская марка Datsun уступает на 27% по сравнению с минувшим годом по количеству реализованной техники. Что касается отечественных моделей «АвтоВАЗа», то их падение равно 14%, тогда как общая динамика стала складываться более благоприятно.