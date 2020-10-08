Kia озвучил дату начала продаж нового Kia Mohave в России

08.10.2020, 10:10, Новости дня

Южнокорейская компания KIA официальная представила обновленный внедорожник KIA Mohave, радикально отличающийся от предшественника.

В свою очередь, автомобиль сумел заработать высокую популярность не только на внутреннем рынке, но и в Европе. Официальная премьера состоится 2 ноября. Указывается, что новая модель обладает полным приводом, а также модернизированным силовым агрегатом. Благодаря встроенной системе Terrain Mode планируется существенно повысить уровень контроля над транспортном средством в режиме езды по снегу или грязи.

Также здесь инженеры дополнили множество новых опций, которые способствуют большей безопасности и комфорту. Под капотом нового внедорожника KIA Mohave установлен двигатель с мощностью 250 л.с. Модель приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.