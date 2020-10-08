 

Kia озвучил дату начала продаж нового Kia Mohave в России

08.10.2020, 10:10, Новости дня

Южнокорейская компания KIA официальная представила обновленный внедорожник KIA Mohave, радикально отличающийся от предшественника.

В свою очередь, автомобиль сумел заработать высокую популярность не только на внутреннем рынке, но и в Европе. Официальная премьера состоится 2 ноября. Указывается, что новая модель обладает полным приводом, а также модернизированным силовым агрегатом. Благодаря встроенной системе Terrain Mode планируется существенно повысить уровень контроля над транспортном средством в режиме езды по снегу или грязи.

Также здесь инженеры дополнили множество новых опций, которые способствуют большей безопасности и комфорту. Под капотом нового внедорожника KIA Mohave установлен двигатель с мощностью 250 л.с. Модель приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / “Периодически пытается открыть глаза”. Геращенко рассказала о состоянии Балуха

24.06 / В Алматы вслед за Нур-Султаном приостановили плановую госпитализацию

06.08 / Справляется хуже других — две трети американцев недовольны борьбой Трампа с пандемией

12.09 / «Умная» голландская маска поможет не только медикам и больным, но и пожарным

01.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Россия не введет войска в Беларусь, потому что ей нечего вводить

02.07 / Еще несколько месяцев такого “менеджмента” от Фонда госимущества ЗТМК просто не переживет

27.08 / Американские рыбаки заметили корабли ВМФ РФ в Беринговом море

07.07 / Помпео – США изучают вопрос о запрете TikTok

05.07 / Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана

29.07 / Определен механизм клеточной коммуникации, который управляет адаптацией рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска