 

Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 13 человек

08.10.2020, 10:08, Новости дня

Количество пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до 13 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Пострадавших 13 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области.

Утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась.



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