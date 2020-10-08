Тимати примет участие в шоу “Холостяк”

08.10.2020, 10:05, Разное

В сентябре Тимати и Анастасия Решетова неожиданно для их поклонников объявили о расставании после шести лет отношений. И сегодня стало известно, что гадать – кто же займет место новой возлюбленной рэпера, не придется. За этим можно будет наблюдать в эфире телеканала ТНТ, который объявил, что героем нового, восьмого сезона популярного шоу “Холостяк” станет ни кто иной как Тимати. Это место фанаты проекта также прочили другим известным холостякам – Гарику Харламову и Эмину Агаларову.

Тимати – один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен входит в 10-ку самых богатых российских звезд до 40 лет по версии Forbes. Тимур основал один из самых крупных мультибрендов Black Star, под именем которого существует музыкальный лейбл, сеть ресторанов, автомоек, тату-салон и барбершоп, линия одежды. Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу? – гласит релиз телеканала.

Узнать ответы на эти вопросы можно будет весной, а пока в Москве проходит кастинг на роль новой возлюбленной Тимати.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Кстати, в декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следит более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.