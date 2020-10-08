 

Эндокринолог рассказала, что необходимо исключить из своего рациона пациентам с сахарным диабетом

08.10.2020, 9:53, Разное

Отечественный эндокринолог Наталья Капитонова, представляющая Американскую медицинскую клинику, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, что необходимо исключить из своего рациона пациентам с сахарным диабетом II типа. Под запретом простые углеводы – выпечка и сладости.
Кандидат медицинских наук уверена, что простые углеводы, содержащиеся в сладких и мучных блюдах, учитывая их способность моментально усваиваться, повышают концентрацию глюкозы в крови, тем самым происходит быстрый и большой выброс инсулина. Наталья Капитонова не рекомендует продукты с белой мукой и сахаром не только диабетикам, но и здоровым людям, объясняя, что все должны придерживаться системы правильного питания, тогда никаких проблем не будет, а вот частое употребление сладостей может спровоцировать развитие метаболических расстройств и диабета II типа.

Эндокринолог в качестве альтернативы тортам и сдобе предлагает употреблять в пищу овощи и фрукты, полезные для организма. Заменить вредные сладости можно и сухофруктами, содержащими калий, что способствует нормальной работе сердца. Также люди с сахарным диабетом второго типа за один приём пищи не должны съедать сочетание сложных углеводов: картофель, хлеб, макароны и кашу.



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