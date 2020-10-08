Ученые назвали пикантное средство от облысения

08.10.2020, 9:53, Разное

Ученым удалось обнаружить пикантное средство, помогающее бороться с облысением. Чтобы остановить выпадение волос необходимо мыть голову луковым шампунем или добавлять этот овощ в гигиенические средства.

Алопеция (научное определение выпадения волос) является распространенным явлением. При этом причина в каждом случае носит индивидуальный характер. Так, облысение может происходить на фоне стресса, высокого уровня тестостерона или генетической предрасположенности. Однако луковый шампунь может помочь в борьбе с этим недугом.

Эффективность лука исследователи подтвердили экспериментальным путем. В течение четырех недель приглашенным в исследование респондентам необходимо было наносить на голову шампунь на луковой основе в количестве трех миллилитров. Результаты показали, что в некоторых случаях скорость выпадения волос заметно замедлилась. Также наблюдался интенсивный рост волосяного покрова.