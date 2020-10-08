Наташа Королева призналась, что увела Игоря Николаева из семьи

08.10.2020, 9:53, Разное

Российская певица Наташа Королева откровенно призналась, что много лет назад увела из семьи композитора Игоря Николаева. По ее словам, позже она получила бумеранг, поскольку испытала чувства, которые пришлось пережить экс-супруге музыканта.

Наташа Королева раскаивается, что поступила подобным образом. Впоследствии переживания экс-жены Николаева начали отражаться на жизни артистки. Данный опыт Королева уже прошла, а впоследствии испытала на себе эффект бумеранга.

В эфире программы «Прямой эфир» Рустам Солнцев напомнил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в свое время намекала, что Королева после приезда в Москву разрушила семью Николаева. В ходе ток-шоу обсуждалась первая встреча Сергея Глушко и его любовницы, которая состоялась после скандала.

Тарзан публично признался, что изменил своей супруге. Наташа Королева простила мужа, несмотря на его неверность. Она считает, что танцор стал жертвой провокации. Любовница Сергея Глушко ранее заявляла, что беременна. Она хотела, чтобы Тарзан взял на себя ответственность за ребенка. Однако в ходе программы «Прямой эфир» начинающая актриса заявила, что беременность прервалась.