 

Задолжавшего 1,5 млн рублей мужчину до смерти избили в Санкт-Петербурге

08.10.2020, 9:48, Новости дня

Полиция в Петербурге ищет злоумышленника, который до смерти избил мужчину из-за долга в 1,5 млн рублей, информирует региональный главк МВД.

«Полиция Московского района устанавливает лиц, причастных к жестокому избиению мужчины», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

По данным пресс-службы, в ночь на 7 октября очевидцы сообщили о драке на проспекте Космонавтов, оттуда с переломами был госпитализирован избитый мужчина. Он скончался в больнице.

«Со слов родственников: мужчина был избит его знакомым в результате конфликта, возникшего из-за невыплаченного долга в размере около 1,5 млн рублей», – отмечается в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июне толпа молодых людей избила у петербургского метро мужчину и его беременную жену.



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