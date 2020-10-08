 

ЦБ предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

08.10.2020, 9:48, Новости дня

Центробанк пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

«Пока волноваться не стоит. В рамках программы (под 6,5%) по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков – около 8,5 триллионов рублей», – сказал Данилов, передает РИА «Новости».

Однако, отметил он, «если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть». «Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева», – сообщил Данилов.

Он также отметил, что после окончания программы спрос может упасть, а за ним и цены. «Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти», – добавил глава департамента ЦБ.

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится. При этом в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год. 



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