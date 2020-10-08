Франция, Германия и Великобритания предложат санкции в связи с отравлением Навального

08.10.2020, 9:25, Новости дня

Франция и Германия заявили, что они предложат Евросоюзу ввести санкции в отношении некоторых российских граждан в связи с отсутствием достоверных ответов от Москвы по поводу отравления критика Кремля Алексея Навального нервно-паралитическим агентом.

«Россия так и не представила убедительных объяснений. В данном контексте мы считаем, что отравление господина Навального нельзя правдоподобно объяснить кроме как причастностью и ответственностью России», – заявили министры иностранных дел двух стран Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас.

Ранее дипломаты заявили Reuters, что Франция и Германия предложит ввести санкции против сотрудников российской военной разведки (ГРУ) на заседании министров иностранных дел ЕС 12 октября.

«Сделав необходимые выводы из этих фактов, Франция и Германия представят европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям, – заявили два министра. – Предложения будут направлены против лиц, признанных ответственными за это преступление и нарушение международных норм, исходя из их официальных обязанностей, а также против организации, причастной к программе "Новичок"».

Ле Дриан заявил парламентскому комитету в Париже в среду: «Мы с Германией говорим о необходимости разъяснений со стороны России, и если она не прояснит, то нам нужно сделать выводы на европейском уровне. Мы синхронизируем свои действия с Германией».

При этом он отметил, что Париж не закрывает двери для диалога с Москвой.

Министр иностранных дел Германии предупредил о возможных «адресных и разрушительных санкциях», которые будут введены, если Россия не даст ответов об отравлении Навального.

«Очевидно, что если ситуация не прояснится, и необходимая информация не будет предоставлена, то адресные и разрушительные санкции против ответственных со стороны России будут неизбежны, и России лучше этого не допустить», – заявил Хайко Маас.

Вечером в среду министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна будет работать со своими международными партнерами для продвижения таких санкций.

«Великобритания стоит плечом к плечу с нашими немецкими и французскими партнерами в нашей реакции на отвратительное отравление Алексея Навального», – заявил Рааб.

На фоне растущей напряженности представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна».

«Ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в отравлении Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», – добавил он.