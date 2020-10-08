О’Брайен: США сократят число военных в Афганистане до 2500 за три месяца

08.10.2020, 9:25, Новости дня

Численность американских войск в Афганистане сократится до 2500 человек в начале следующего года, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Согласно президенту Дональду Трампу, это может произойти уже к Рождеству.

Историческое соглашение между США и Талибаном, заключенное в феврале, предполагает, что иностранные войска покинут Афганистан к маю 2021 года в обмен на контртеррористические гарантии со стороны Талибана.

Президент Дональд Трамп и другие официальные лица заявляли, что примерно в ноябре США сократят численность военного контингента в Афганистане до 4-5 тысяч человек.

Но после этого, говорили чиновники, сокращение будет зависеть от обстановки в Афганистане.

«Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане было более 10 тысяч американских солдат. Сегодня их менее 5 тысяч, а в начале следующего года это число сократится до 2500», – сказал О’Брайен, выступая на мероприятии в Университете Невады в Лас-Вегасе.

В то время как в столице Катара Дохе проходили переговоры, десятки афганских солдат и бойцов Талибана погибли в столкновениях.

«В конце концов, сами афганцы должны выработать соглашение, мирное соглашение… Прогресс будет медленным, он будет сложным, но мы считаем, что это необходимый шаг, мы считаем, что американцы должны вернуться домой», – заявил О’Брайен.

Тем временем, президент Дональд Трамп заявил в среду вечером, что он хочет, чтобы все американские военные в Афганистане вернулись домой к Рождеству.

«Мы должны вернуть домой небольшое число наших оставшихся смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, к Рождеству!» – написал Трамп в Твиттере.

При этом он не стал вдаваться в детали.