 

Россия первой в мире отправит священника на МКС

08.10.2020, 9:17, Разное

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что Россия первой в мире отправит на МКС священнослужителя. На станции он будет не только следить за соблюдением библейских заповедей, но и проведет ряд важных обрядов.

По словам Рогозина, эта миссия не имеет аналогов в мире – ранее ни одна страна еще не направляла на Международную космическую станцию православных священнослужителей. Готовиться к ней пришлось несколько лет: главным образом, время отняли поиски священника в подходящей физической форме.

– На сегодняшний момент будущий священнослужитель-космонавт уже завершил подготовку и в начале 2021 года, мы так планируем, он отправится на «Союзе» на МКС с грузом Библий, святой воды и всей остальной необходимой атрибутики, – сказал руководитель «Роскосмоса». – Хорошие новости заключаются в том, что он не просто будет там следить, чтобы все обитатели МКС не отступали от Божьего слова, но и освятит всю станцию. До сих пор МКС летает неосвящённой, освящаются только корабли перед стартом и ракеты, причём только наши. Американские мы предлагали тоже освящать, но понимания на той стороне не нашли.

Источник в патриархате также заявил газете «Коммерсант», что планируется осуществить миссию по крещению всей России из космоса. В случае заинтересованности других стран, подобные услуги будут оказываться регулярно на платной основе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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