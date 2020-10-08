Мнение: Разгул демократии в Киргизии

08.10.2020, 9:10, Разное

Покуда в Бишкеке делят власть и пытаются отстранить президента Жээнбекова от власти, по стране прокатилась волна грабежей, в том числе и на золотодобывающих предприятиях.

Месторождение Джеруй.

Часть банков прекратила работу.

Милиционеры боятся ходить по Бишкеку в форме. Ввиду чего преступность чувствует себя вольготно. Ночью прошли грабежи магазинов, букмекерских контор и банкоматов.

Парламент пытался заседать в гостинице, но толпа пришла и туда, воспрепятствовав неправильному демократическому процессу.

В общем, все как во время "киргизингов" 2005-го и 2010-го годов. Годы идут, но ничего не меняется. Желаемое счастье конечно не наступит и этих через некоторое время тоже скинут, как и предыдущих.