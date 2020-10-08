Власти Москвы заявили об отсутствии планов введения пропусков

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08.10.2020, 9:08, Новости дня

Власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», – цитирует ТАСС Данчикова.

Он напомнил, что жителям старше 65 лет и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома без особой необходимости. 

Кроме того, для московских школ были продлены осенние каникулы, а работодателям поставили задачу о переводе 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Также билеты в театры, музеи и концертные залы продают исключительно в электронном виде.

Данчиков подчеркнул важность строгого соблюдения гражданами требований по ношению масок в общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и других общественных пространств. В свою очередь предприятиям и организациям необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«Вышеперечисленных мер сегодня вполне достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима, но они должны строго выполняться. За неисполнение предприятиями установленных мер предполагается штраф до 300 тыс. рублей, а при повторном правонарушении – приостановление деятельности», – отметил он. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах. Также мэр заявлял, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку.



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