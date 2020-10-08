 

Мужчину ранили в глаз в драке на северо-востоке Москвы

08.10.2020, 9:08, Новости дня

Мужчина получил ранение глаза при конфликте со стрельбой из травматического пистолета в Москве, его обидчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Днем в среду в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в районе Холмогорской улицы на северо-востоке Москвы.

«Прибывшими на место полицейскими установлено, что днем по указанному адресу между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них из травматического пистолета произвел выстрел в сторону другого. Последний с диагнозом: огнестрельное ранение орбиты, перелом нижней медиальной стенки левой орбиты, рваные раны век, размозжение глазного яблока, нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Другого участника конфликта госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позднее стрелявшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



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