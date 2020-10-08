 

Новые власти Киргизии объявили о курсе на евроинтеграцию

08.10.2020, 9:02, Разное

Новое правительство Кыргызстана выступило с инициативой закрепить в конституции страны курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Инициативу поддержали и премьер, и президент, и парламент.

По словам нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, киргизский народ всегда ощущал себя «частью большой европейской семьи».

«Долгие годы русский царизм, а затем советская власть пытались отгородить нас от наших настоящих корней, пытались задавить в нас европейскую ментальность. Но народ Кыргызстана всегда оказывал сопротивление азиатской дремучести так называемого «старшего брата», и теперь он может наконец осуществить свою мечту и полностью устремить свои усилия на европейскую интеграцию», — сказал он.

Председатель парламента, в свою очередь, заверил, что это не повредит отношениям с Россией.

«Отношения между нашими странами сейчас очень хороши, нас связывает множество экономических договорённостей и крепкая историческая нить в памяти народов. [Президент Владимир] Путин прекрасно понимает, что мы руководствуемся своими национальными интересами, но не собираемся ссориться с Россией. Уверен, он поймёт и поддержит наше решение», — заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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