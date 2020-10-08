Китайцы избили белорусского студента за демонстрацию БЧБ-флага

08.10.2020, 9:02, Разное

Белорусский студент Шанхайского университета Максим Вячорка был избит однокурсниками после демонстрации на лекции по международной геополитике исторического бело-красно-белого флага Беларуси.

Как пояснил потерпевший, полотнище он носил на занятия, начиная с сентября этого года, но продемонстрировал его впервые после того, как профессор Вун Цзинь сообщил о победе Александра Лукашенко на последних президентских выборах и признании его главой государства председателем Компартии Китая Си Цзиньпином.

Слова сильно задели белорусского студента. Он достал БЧБ-флаг и стал скандировать «Жыве Беларусь». Находившиеся в аудитории китайские студенты не поддержали эмоционального порыва иностранца, отобрали у него полотнище и стали избивать его ногами. Уже в полиции они пояснили, что считают легитимным зелёно-красный флаг Беларуси, а исторический БЧБ-флаг сепаратистским.

Руководство университета назвало позицию учащихся идеологически правильной, но призвало их больше не использовать насилие, а убеждать оппонентов аргументами. Вячорке сделали предупреждение, что в случае повторной демонстрации сепаратистских флагов, он будет отчислен из вуза и депортирован из КНР с пятилетним запретом на въезд. Для его безопасности было принято решение о переводе слушателя на год на дистанционную форму обучения.

Сам бело-красно-белый флаг был сожжен на площади возле кампуса.