 

Собянин: социальный рейтинг москвичей-безмасочников снизят до уровня изгоев

08.10.2020, 8:55, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о скором снижении социального рейтинга москвичей, игнорирующих ношение маски. По словам градоначальника, это фактически приведёт к тому, что противники масок станут изгоями.

– Введение рейтингов мы планировали на следующий год и ничего об этом пока в публичном пространстве не объявляли, идёт тестирование сейчас. Однако ситуация требует по меньшей мере контроля над людьми, отказывающимися носить маски, – сказал он.

Мэр пояснил, что в Москве уже работает система, способная распознавать лица и с высокой долей вероятности сопоставлять их с базой данных жителей столицы, и первое её «боевое» применение будет заключаться в том, что её научат распознавать лица без масок и снижать их рейтинг.

– Снижение рейтинга конкретно по этому поводу возможно раз в сутки, но это будет система трёх страйков. Это значит, что три раза не надели маску – и вы фактически изгой. При первом страйке у вас «тройка» на неделю отключается, при втором штраф автоматически оформляется, третий раз и пойдут сигналы на работу, в ТСЖ, родственникам в соцсетях, друзьям. Если дети есть, то по месту их учёбы сообщат автоматически: папа-мама такого-то маски не носят, ребёнок возможно заразный. Лишение прописки рассматривается, как мера, – рассказал Собянин.

Новая система должна заработать уже с первых чисел ноября или даже раньше, если при тестировании не выявят сбоев. Вероятность ложного срабатывания будет составлять не более 7-8% на первых порах и не более 4-5% со следующего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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