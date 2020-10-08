В Мексике из жизни ушел лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

08.10.2020, 8:53, Разное

На 78-м году жизни в Мексике скончался обладатель Нобелевской премии по химии Марио Молина. Престижную награду ученому вручили за вклад в исследование озоновых дыр.

Марио Молина относился к тем ученым, чьи достижения были высоко оценены спустя продолжительное время. Так, в 1974 он изучал влияние выбросов промышленных газов на истончение озонового слоя Земли. А награду ему вручили лишь в 1995 году.

Стоит отметить, что ранее в нынешнем году уже умирали лауреаты Нобелевской премии. 3 августа скончался обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюма. Награду ему вручили в 1998 году, он был ключевой фигурой в урегулировании конфликта, разгоревшегося в Северной Ирландии.