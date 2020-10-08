Людмила Хитяева рассказала, как Валерий Леонтьев променял ее на продавщицу

08.10.2020, 8:53, Разное

Звезда советских кинокартин «Тихий Дон» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Людмила Хитяева пояснила о браке с Валерием Леонтьевым, который впоследствии ушел от нее к продавщице. Из-за того, что он был тезкой знаменитого отечественного певца, его часто с ним путали, отметила актриса в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Практически всю жизнь Валерий Леонтьев занимался постановкой трюков, а также он был профессиональным каскадером. Поэтому первая встреча с ним у Людмилы Хитяевой прошла на съемках картины «Человек в штатском». По словам 90-летней актрисы, они долго жили вместе, но в итоге ей пришлось отпустить мужа, поскольку он ушел к другой женщине.

При этом новую супругу мужу Людмила Хитяева нашла самостоятельно. Однажды она увидела продавщицу Алену и подумала, что та может стать прекрасной женой Валерию Леонтьеву. Экс-супруг решил воспользоваться советом актрисы, а через некоторое время у них родились двое детей.