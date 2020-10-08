Минобороны провело наземную разведку горящего склада под Рязанью

08.10.2020, 8:48, Новости дня

Военным специалистам удалось провести наземную разведку территории склада боеприпасов в Рязанской области, пожар на котором вспыхнул накануне, сообщили в Минобороны.

«Около 02.00 часов 8 октября специалистам Минобороны удалось провести наземную разведку технической территории арсенала, благодаря которой были определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Тем временем заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что движение автотранспорта на трассе «Каспий», прерванное из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью, восстановлено.

«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось», – сказал Булгаков.

Напомним, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области.

Утром в четверг в Минобороны РФ сообщили, что интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась.