 

Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце

08.10.2020, 8:48, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных.

Так Пушков прокомментировал визит Зеленского с супругой в Букингемский дворец и встречу с членами британской королевской семьи. 

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне», – написал сенатор в Telegram.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

В среду герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон провели встречу с Зеленским и его женой Еленой. Встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

Зеленский прибыл с официальным двухдневным визитом в Лондон. Он должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и британскими инвесторами. 



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